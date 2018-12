Infortunio sul lavoro in Carnia: ferito un boscaiolo

ZUGLIO - La stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e speleologico è intervenuta lunedì mattina tra le 9 e le 10.30 del mattino assieme all'ambulanza di Tolmezzo, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e all'elisoccorso della centrale operativa di Udine per soccorrere un boscaiolo rimasto ferito durante il taglio di alcune piante.

L'infortunio sul lavoro è avvenuto nel bosco Puselli in località Sezza di Zuglio, a quota 900 metri di altitudine e a tre chilometri dall'abitato di Sezza. A rimanere ferito I. S., boscaiolo residente a Paluzza, del 1973, che ha riportato una frattura scomposta alla gamba destra colpito dal tronco di una pianta che è rimbalzata in maniera imprevista.

Gli operatori dell'ambulanza hanno raggiunto il ferito dall'alto, scendendo a piedi nel bosco dalla strada forestale soprastante, ma per recuperarlo, dato il terreno impervio, è stato necessario l'arrivo di quattro tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, che hanno percorso un altro tratto in discesa a piedi dal punto in cui il ferito è stato imbarellato, per condurlo in sicurezza con l'aiuto delle corde sulla stessa strada forestale, ma nel tratto sottostante il punto dell'incidente. L'uomo è stato condotto in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo.