Aquaticrunner: stanno per aprire le iscrizioni per la sesta edizione

FVG - Annunciata una nuova - la sesta - edizione di Aquaticrunner, che si svolgerà sempre con partenza da Grado e arrivo a Lignano l’8 settembre 2019.

NOVITA’ - Le novità del 2019 sono in primis il passaggio attraverso la città vecchia di Grado, che porterà gli atleti a correte tra le rovine romane, il passaggio sotto la Basilica di Sant'Eufemia. Da lì si entrerà nel cuore della città vecchia che tra calli e vicoli porterà gli atleti a vivere l’emozione di una città senz’auto, catapultandoli per un attimo fuori dal tempo e dallo spazio. Da li rientreranno nella zona delle rovine romane per poi tornare in spiaggia.

PERCORSO - I chilometri totali saranno 33 di cui 6,3 di nuoto e 26,7 di corsa con 19 transazione terra acqua. Si sta cercando una location più idonea al welcome e briefing di un campionato mondiale a grado e si sono già identificate due strutture, che gli organizzatori stanno considerando assieme all’amministrazione.

USA - Altra importante novità riguarda le qualificazioni, con tre nuove gare statunitensi entrate a far parte del circuito. Le tappe saranno: Maryland, 11 maggio, Knoxville 30 Giugno e Minnesota 10 agosto ed assegneranno una ventina di slot. Altre tappe sono quella di San Pietroburgo, Montevideo in Uruguay, in Canada, Ungheria e Belgio, mentre quella di Madeira e Fuerteventura sono già state disputate e hanno assegnato 16 slot.

ISCRIZIONI - L’apertura ufficiale per le iscrizioni, valida solo per titoli sportivi, è fissata per martedì 18 dicembre alle 20, e già si preannuncia una lotta all’ultimo click per accaparrarsi gli 80 posti disponibili, gli altri verranno assegnati con le qualifiche internazionali. Ogni anno questa gara ha fatto sold out in pochissimo tempo.