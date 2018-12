Sarà Tolmezzo a ospitare XVI Convention e Incontro annuale dei friulani nel Mondo

TOLMEZZO - «Per Tolmezzo sarà un onore ospitare i tanti friulani emigrati nel mondo», ha sottolineato con queste parole, il sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo, l’accordo sancito con l’Ente Friuli nel Mondo. Tolmezzo è la città che accoglierà i tanti corregionali della XVI Convention e Incontro annuale dei friulani nel Mondo il 27 e 28 luglio 2019.

LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO BROLLO - «Un onore particolare – ha detto il primo cittadino della città montana durante la conferenza stampa svoltasi stamane nella sede dell’Ente Friuli nel Mondo - perché come capoluogo della Carnia rappresentiamo un territorio che ha vissuto in maniera importante il fenomeno migratorio in uscita e su questo tema la Carnia ha inoltre dato esempio di grandi capacità lavorative negli altri Paesi, grazie alla tenacia e ai sacrifici delle nostre genti. La Carnia ha dato tanto all’emigrazione». Brollo, in particolare, ha voluto porre l'accento su due importanti poeti della migrazione: Leonardi Zanier con il suo 'Libars di scugni la’, una bibbia della poesia dell’emigrare e Giorgio Ferigo con le sue canzoni. «Vista la Convention e i tanti appuntamenti importanti che ci attendono, dai Mondiali di deltaplano al raduno Triveneto degli alpini - ha concluso Brollo - farò il possibile per coinvolgere anche i sindaci del territorio circostante. I friulani hanno dimostrato con i fatti di essere veri e propri campioni di intraprendenza».

GIA' MOLTE INIZIATEVE IN PROGRAMMA NEL 2019 - Il presidente Adriano Luci, ha ringraziato il sindaco Francesco Brollo per la disponibilità, definendo l’Ente Friuli nel Mondo «la famiglia delle famiglie», pensando ai tantissimi soci e simpatizzanti che fanno parte degli oltre 150 Fogolârs Furlans. Ha elencato i numerosi progetti ed eventi che hanno caratterizzato il 2018 e annunciato alcune iniziative per il prossimo anno: «La nostra operatività si pone già degli obiettivi per il 2019. Tra i tanti progetti sta lavorando a quello umanitario in Venezuela per conto della Regione Fvg: è stata costituita una rete che si occuperà di individuare quei corregionali in assoluto stato di bisogno che potranno beneficiare di medicinali e protesi mediche grazie al finanziamento regionale. Un’altra iniziativa riguarda l’emergenza nella nostra montagna. L’Ente ha inoltrato nel mondo l’invito a sostenere, attraverso la Protezione Civile regionale, la raccolta fondi di solidarietà a beneficio dei territori della Regione Friuli Venezia Giulia colpiti dagli eventi metereologici occorsi a decorrere dal 28 ottobre 2018. Il Cantone di San Gallo in Svizzera ha stanziato addirittura 20.000 Franchi grazie all’intervento del locale Fogolâr. Stanno contribuendo alla causa già molti Fogolars da tutto il mondo. La Convention potrebbe essere una cornice e una vetrina per dare conto ancora una volta della generosità dei friulani emigrati».