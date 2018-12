A Mara Navarria il Colla d'Oro del Coni

UDINE - Mercoledì 19 dicembre 2018, nella Casa delle Armi al Foro Italico di Roma, saranno consegnati i Collari d’Oro al Merito Sportivo, la massima onorificenza dello sport italiano. Mara Navarria, grazie alla vittoria mondiale nella spada ottenuta a Wuxi il 22 luglio scorso, sarà tra gli atleti premiati dai vertici del Governo, dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.

«Ho ricevuto tanti premi e riconoscimenti quest’anno» dichiara l’atleta. «È un grande onore per me concludere il 2018 con il Collare d'Oro del Coni. Il mio Mondiale porta la firma di Dario Codarin, Oleg Pouzanov e Roberto Cirillo, i Maestri che mi hanno accompagnato nel corso della mia carriera. Sono orgogliosa di ritirare questo prestigioso premio vestendo la divisa dell'Esercito, sostegno quotidiano nel mio percorso di atleta». La cerimonia sarà visibile, a partire dalle 11, in diretta televisiva su Rai 2.