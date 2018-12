Saf, niente pacchi natalizi. Le risorse vanno alle popolazioni colpite dal maltempo

UDINE - Tre 'fedelissimi' da 25 anni in Saf sono stati premiati dai vertici dell’azienda, in occasione della tradizionale cerimonia natalizia con i dipendenti, alla presenza del sindaco di Udine Pietro Fontanini. A consegnare le medaglie Angelo Costa, presidente Saf e amministratore delegato di Arriva Italia (società che detiene la maggioranza delle quote Saf) e l’amministratore delegato Saf Alberto Toneatto. Durante la cerimonia, una menzione speciale è andata ai dipendenti dislocati in Carnia che si sono distinti per impegno e iniziativa personale nei momenti di straordinaria emergenza maltempo nell’Alto Friuli. Un ringraziamento particolare è stato fatto a chi ha saputo coordinare tutte le operazioni, a chi è stato sempre reperibile - nonostante le linee telefoniche saltate - e pronto a trovare soluzioni logistiche valide per proseguire con il servizio di trasporto pubblico, al fine di contenere i recenti disagi che hanno devastato strade e isolato interi paesi.

L'INIZIATIVA SOLIDALE - Dopo i saluti e la benedizione del parroco di San Pio X, è seguito il tradizionale momento conviviale con l’apprezzata lotteria per i dipendenti. Novità di quest’anno, un’iniziativa solidale di Saf: ai dipendenti è stato proposto, su base volontaria, di rinunciare al pacco-dono natalizio per devolvere l’importo corrispondente alle popolazioni della Carnia e Alto Friuli colpite dal maltempo. Saf ha poi raddoppiato l’importo raccolto, e la somma verrà depositata sul conto corrente della Protezione Civile Fvg.

LE PAROLE DEL SINDACO - Ribadendo l’ottimo operato di Saf sul territorio e l’utilità dei nuovi bus urbani a metano recentemente presentati in centro con una suggestiva 'sfilata' in via Mercatovecchio, il primo cittadino di Udine ha auspicato anche l’ingresso di mezzi elettrici; da parte dell’amministrazione comunale, inoltre, la promessa di vigilare su furbetti e indisciplinati, dagli abusivi che non pagano il biglietto agli automobilisti che parcheggiano fuori dagli stalli, ostacolando le manovre dei bus.