Lavori in A4: programmate due chiusure notturne

LATISANA - L’autostrada A4 sarà interessata da alcuni interventi, questa settimana, che richiedono due brevi chiusure notturne. Dalle 23 di questa martedì 18 alle 4 di mercoledì 19 dicembre, sarà interdetto il traffico nel tratto fra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste/Udine per lavori legati all’allargamento della terza corsia e al conseguente trasferimento del traffico sul nuovo viadotto. Chiusa anche dalle 20 l’area di servizio di Fratta Sud.

Il secondo intervento, invece, interesserà il tratto fra Palmanova e il bivio A4/A23 (nodo di Palmanova) in direzione Venezia/Udine che sarà chiuso dalle 2 alle 4 del mattino di giovedì 20 dicembre per consentire la rimozione in sicurezza di un portale della segnaletica, che ora è da impedimento ai lavori della terza corsia.