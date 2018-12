Incidente frontale sulla ss 52: 4 persone ferite

TOLMEZZO - Incidente frontale sulla strada statale 52, a Tolmezzo, poco dopo le 17 di martedì 18 dicembre si sono scontrate due auto all'incrocio con via Paluzza, verso l'Eurospar. Quattro le persone rimaste feriti, fortunatamente in modo non grave.

Sul posto la Sores, la Sala operativa regionale emergenza sanitaria, ha inviato 3 ambulanze e l'elicottero del 118. Uno dei feriti, un maschio di 70 anni, ha riportato un trauma toracico. Altre due persone se la sono cavata con un trauma rachide cervicale e dorsale. Infine solo lievi contusioni per il quarto ferito. Tutti sono stati trasportati al Pronto soccorso di Tolmezzo in codice giallo.

Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a liberare dalle auto due dei feriti oltre alla bonifica dei mezzi.