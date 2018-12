Investimento in viale Divisione Garibaldi Osoppo: ferito un 49enne

UDINE – Un uomo di 49 anni, residente a Udine, è stato investito martedì pomeriggio in viale Divisione Garibaldi Osoppo. Finito sull’asfalto, è stato soccorso e medicato dal personale del 118 giunto sul posto con un’automedica.

Dei rilievi si è occupata la Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale. Da quanto riferito, una Fit Panda condotta da una donna di 69 anni, anche lei residente a Udine, procedeva su viale Divisione Garibaldi Osoppo in direzione via Mirko quando, per cause ancora in fase di accertamento ha urtato il pedone.

Il fatto si è verificato attorno alle 17 di martedì 18 dicembre.