Consigli di quartiere: 90 le candidature arrivate in Comune

UDINE - «La riforma che ha istituito i Consigli di quartiere sta procedendo nei tempi previsti. La grande partecipazione dei cittadini, con novanta candidature, di cui ventidue associazioni, dimostra poi come l'attenzione e l'amore degli udinesi per il proprio quartiere e per la nostra città siano più vivi che mai». Queste le parole con cui l’assessore alle Circoscrizioni, Politiche dell'ascolto, Innovazione Daniela Perissutti ha commentato l’alto numero di candidature civiche che gli uffici comunali hanno ricevuto per formazione dei Consigli di quartiere.

I posti assegnati alla componente civica, composta, come detto, da cittadini e associazioni, sono tre per ciascuno dei nove Consigli, per un totale di ventisette. Per quanto riguarda i gruppi consiliari, alla maggioranza sono riservati quattro posti per Consiglio e due alla minoranza.

«Un antico strumento di partecipazione diretta e popolare - ha proseguito l’Assessore - è stato restituito agli udinesi. Da domani, come amministrazione, lavoreremo per potenziare le sedi circoscrizionali, garantendo ai cittadini la possibilità di fruire di servizi comunali che possono essere erogati nel modo più adeguato a livello di quartiere. Questa riforma è il primo passo verso una vera e propria rivoluzione nel campo della partecipazione dei cittadini, che, entro il 2019, sarà completata».