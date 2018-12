Esce di strada e finisce contro un albero: donna in gravi condizioni

CERVIGNANO - Grave incidente stradale, nella mattinata di giovedì 20 dicembre, poco dopo le 8, in via Ramazzotti, a Cervignano. Un'auto è finita contro un albero nei pressi dell'istituto Malignani. La persona che si trovava alla guida, una donna, è rimasta ferita in modo grave.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Sono stati questi ultimi, non senza difficoltà, a estrarre la donna dalle lamiere della sua automobile. Molto seri i traumi riportati: cranico e facciale oltre a ferite agli arti inferiori e a un arto superiore. Il personale medico, giunto sul posto con un'ambulanza e con l'elicottero del 118, ha lavorato a lungo per stabilizzarla prima di portarla, con l'elisoccorso, in gravi condizioni cliniche, all'ospedale di Udine.

Restano da chiarire le cause dell'incidente, di cui si stanno occupando i carabinieri di Palmanova.