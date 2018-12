Donna rom si presenta in ospedale con una ferita d'arma da fuoco: indagini in corso

UDINE – Si è presentata al Pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia con una ferita da arma da fuoco. Si tratta di una 41enne residente nel campo nomadi di via Monte Sei Busi. I medici l’hanno presa in carico avvisando, come prassi in questi casi la Questura di Udine.

La Polizia si è subito recata nel campo nomadi alla ricerca di notizia sull’accaduto, verificatosi nella mattinata di giovedì 20 dicembre. La donna non ha aggiunto molti dettagli su quanto successo, limitandosi a dire di aver sentito un rumore forte mentre camminava nel sottopasso di viale Vat e di aver notato la gamba che sanguinava.

Le condizioni della donna non sarebbero preoccupanti, con la prognosi che è stata fissata a 30 giorni.