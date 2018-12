UDINE – Negli ultimi mesi, dopo la riapertura in seguito ai lavori di ripavimentazione, via Poscolle e piazzale XXVI Luglio stanno vivendo una vera e propria rinascita. In pochissimo tempo hanno aperto bar, ristoranti e locali che hanno rivitalizzato questa parte della città.

Dopo il ritorno della Spezieria Pei Sani, giovedì 20 dicembre hanno aperto i battenti due nuovi locali tra via Poscolle e piazza XXVI Luglio: Louis Meat Experience e Fuel. Il primo nasce come luogo ideale per gli amanti della carne, il secondo come caffetteria e punto di ritrovo per gli aperitivi. Una decina le persone che grazie alle due aperture hanno trovato un posto di lavoro.

Questa zona della città, quindi, diventa sempre più frequentata e dopo i primi esperimenti, cresce la richiesta di rendere pedonale la zona di via Poscolle.