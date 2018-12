Traffico congestionato sulla A4 a causa di due incidenti e della nebbia

LATISANA - Come da previsioni, la mattinata di venerdì 21 dicembre è caratterizzata da traffico molto intenso che sta causando congestioni in più punti lungo l’autostrada A4 in direzione Trieste. La giornata di oggi sarà la più critica per diversi motivi: l’incremento dei transiti è infatti dovuto al rientro a casa dei lavoratori dell’Est Europa per le festività, alle ultime consegne 'natalizie' dei corrieri e agli spostamenti turistici.

DUE INCIDENTI IN A4- La situazione della viabilità è attualmente piuttosto critica e le condizioni meteorologiche non aiutano: i banchi di nebbia infatti riducono di molto la visibilità. Si sono inoltre verificati due incidenti verso le 9 – entrambi tamponamenti fra autovetture senza conseguenze gravi per le persone – in A4, verso Trieste. Il primo nel tratto fra Latisana e San Giorgio di Nogaro, il secondo fra San Giorgio e il bivio A4/A23 (nodo di Palmanova). I due sinistri sono in fase di risoluzione ma hanno contribuito a congestionare ulteriormente il traffico.

CODE TRA PORTOGRUARO E PALMANOVA - Attualmente ci sono code a tratti fra Portogruaro e il bivio A4/A23. Anche domani i transiti saranno molto elevati. Autovie ricorda che lo stop ai mezzi pesanti (con massa superiore alle 7,5 tonnellate) sarà in vigore sabato 22 dicembre dalle 9 alle 14 e nelle giornate di domenica 23, martedì 25 e mercoledì 26 dalle 9 alle 22. Ai caselli con maggiore affluenza di veicoli (Trieste – Lisert e Villesse) la Concessionaria ha deciso di potenziare il personale, con la presenza, inoltre, di un gestore tratta che presiederà tutte le piste, anche quelle automatiche, per ridurre al minimo i disagi.