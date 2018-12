Adotta il MissKappa: ecco la quinta edizione

UDINE - Adotta il MissKappa: già, qui ho visto Rita Maffei rotolarsi a terra colpita da un proiettile di Apartheid, e poi le parole e il sorriso disarmanti di Aida Talliente, lacrime agli occhi dalle risate per le gag di Ketty Perdi a far la parodia alla casalinga frustrata 2.0. Ed ancora le stonature 100x100 street-credibility del Coro Popolare della Resistenza, le corde strappate di Lino Straulino, l’elevazione di Claudia Grimaz.

FORMULA SEMPLICE MA EFFICACE - «Il segreto del successo?», mi racconta Antonella Fiore, coordinatrice del circolo, «una formula semplice di artisti e amici che si alternano ogni 15 minuti regalando (sottolineato) un pezzo della loro arte. Una maratona di umanità nel cuore nascosto e pulsante della città che ogni anno si ripete, come un rito. Bello, necessario».

E’ proprio vero. Tra queste mura ho vissuto momenti unici, irripetibili, che ti restano dentro laddove Udine smette di essere paesone e prova a diventare città. Una strada chiusa, una casa di fronte che cade a pezzi e che sembra uscita dalla sceneggiatura di Profondo Rosso, una vecchia osteria che chiude la prospettiva. Un piccolo centro di aggregazione culturale e sociale dallo spirito indomito che ogni anno porta in scena questo magico rituale a cavallo del solstizio d’inverno.

LE PAROLE DI ANTONELLA FIORE - L'aneddotica è sempre una cartina tornasole importante per rivelare l’anima delle persone, del luogo. Così Antonella ricorda l’intervento di Massimo Somaglino che un paio di anni fa non ha potuto partecipare, ma «ci ha fatto avere un suo testo scritto con tre personaggi: abbiamo usato il suo testo per intervallare i vari interventi e a leggerlo sono state Aida Talliente, Serena Di Blasio, Natalie Fella e, scherzosamente, e per poco anche io. Era un testo divertente di tre uomini al bancone di un bar, ma la cosa bella è stato il pensiero che lui ha avuto pur non potendo presenziare. Ci teneva a lasciarci un suo contributo». «Lo scorso anno invece», presente il sottoscritto in prima fila, «abbiamo riso molto perchè ogni anno annuncio di vestirmi con abito lungo e tacco 12 e Luca Vida, in arte Ketty Perdi per l'occasione, mi ha fatto indossare delle scarpe rosse tacco 12 (secondo me erano 14!) e mi ha fatto camminare davanti a tutto il pubblico». E fu un’ovazione, aggiungo.



VENERDÌ' 21 DICEMBRE E SABATO 22 DICEMBRE dalle 19 alle 23 in via Bertaldia, a Udine

Venerdì 21

Presentazione

In Prima Persona - Biblioteca Vivente

Carlo Tolazzi

Omar Giorgio Makhloufi e Klaus Martini - Accademia Nico Pepe

Rebi Rivale

Maropoli

Mr Fotta - Marangoni 105 / Circolo Arci Bar Sport

Natalie Fella

Luna e un quarto

Sabato 22

Presentazione

Blue Cash​​​​​​​

TSU+High Jackers (Donald D.T. Live)

Ospiti in Arrivo si racconta...in modo divertente

Per Arcigay Nicoletta Oscuro, Giovanni Di Capua e Riccardo Gardellini​​​​​​​

Coro Popolare della Resistenza

Paoloparon​​​​​​​

CCFT coro

Matteo Sgobino, Nicoletta Oscuro, Hugo Samek e Luigina Tusini​​​​​​​

Florinda Ciardi - inedito