Friuli Innovazione: bilancio positivo anche nel 2018 

UDINE – Presentati al Consiglio di Amministrazione il Pre consuntivo 2018 ed il Budget preliminare 2019. Molto positivo il risultato dell’esercizio 2018 prima delle imposte con ricavi complessivi che hanno superato i 2 milioni di euro. Il 2019 si preannuncia particolarmente intenso e impegnativo con ricavi attesi per quasi 3 milioni di euro grazie ai nuovi progetti europei recentemente vinti, tant’è che già a gennaio entreranno 4 nuove risorse nel team di Friuli Innovazione e si prevede l’assunzione di altre risorse nel primo semestre.

NUOVA STRATEGIA - «Parco Scientifico e Tecnologico, Incubatore o Acceleratore di Impresa, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico sono espressioni che ci legano inevitabilmente al passato e vincolano a modelli organizzativi obsoleti – dichiara il presidente Germano Scarpa - Friuli Innovazione deve sperimentare anche nuovi modelli organizzativi che vadano oltre le semplici logiche di rete e di nodi. Noi lavoriamo quotidianamente con delle community: community di startupper, di innovatori, di imprese, di investitori, di ricercatori, di partner europei, costruendo dinamicamente relazioni di valore che sempre più spesso diventano progettualità, e a volte imprese. E’ un 'mondo fluido' fatto da ecosistemi aperti le cui aree di collaborazione e integrazione si riconfigurano continuamente. Ecco perché dovremo imparare a essere noi stessi il luogo di incontro, sviluppo e riconfigurazione di questi ecosistemi». Oggi questi 'luoghi' si chiamano piattaforme. Ecco perché Friuli Innovazione si qualificherà da oggi come InnovAction Platform.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE SCARPA - Confermata piena fiducia al direttore Feruglio e a tutto lo staff che hanno saputo far crescere Friuli Innovazione verso traguardi inaspettati solo pochi anni fa e consolidare una reputazione di eccellenza a livello europeo riconosciuta dalla stima degli oltre 200 partner con cui si sono realizzati i progetti europei. Soddisfazione del presidente e dell’intero Consiglio di Amministrazione: «Puntare sulle competenze, sulla qualità delle risorse, sulle capacità gestionali, sull’apertura e sulla disponibilità alle collaborazioni produttive, sulla meritocrazia alla lunga premia. - così interviene Scarpa –. Non è facile, non sempre ci viene riconosciuto, soprattutto quando la comunicazione prevale sulla capacità di analisi dei fatti. Friuli Innovazione è una differenza anche in questo, una differenza che spesso fa la differenza nelle collaborazioni che ogni giorno avviamo.»