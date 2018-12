Udine, presentato il Capodanno in piazza (senza botti)

UDINE - E' stato presentato il programma della festa di Capodanno in piazza Primo Maggio, in programma lunedì 31 dicembre. Si comincerà alle 22 con lo staff di Radio Company che si alternerà sul palco: il dj Max Morgani e gli speakers Victor e Michela Jay.

Pochi minuti prima della mezzanotte non mancheranno i tradizionali auguri di buon anno assieme al sindaco Pietro Fontanini e a tutto il suo staff. A partire dalla mezzanotte spazio allo spettacolo piromusicale di giochi d'artificio, rigorosamente senza botto, che illuminerà Udine dando il benvenuto al nuovo anno sulle note dei successi di Donna Summer, Amii Stewart e Queen, solo per citarne alcuni.

Per agevolare la partecipazione del pubblico è stata prevista l'apertura prolungata in entrata fino alla mezzanotte del parcheggio in struttura di piazza Primo Maggio, che sarà gratuito dalle 20 alle 24.