Firma digitale, in Camera di Commercio spunta Joe Bastianich

UDINE – »...e poi arriva Joe Bastianich a fare la Firma Digitale al Registro Imprese della Camera di Commercio di Udine». Inizia così il post pubblicato sulla pagina Facebook della Cciaa di Pordenone e Udine nella mattinata di venerdì 21 dicembre. Il volto noto di Masterchef è di casa in Friuli, dove ha aperto, insieme alla madre, una ristorante nel Cividalese. E proprio per questa sua attività di ristoratore si è recato nella sede della Cciaa, in piazza Venerio.

«Aspettiamo anche voi, eh? – continua il post della Camera di Commercio –. Qui le info per prenotare l'appuntamento e farvi assistere in pochi minuti dai nostri colleghi, come ha fatto Joe: https://bit.ly/2PUv7Ld. La firma digitale aiuta a snellire la burocrazia, consentendo agli imprenditori di accedere a tanti servizi online riservati alle aziende e a firmare digitalmente da remoto tutte le pratiche».