L'anno d'oro di Progetto Fvg: 6,3% alle Regionali, 3 consiglieri eletti e 1 assessore

CODROIPO - Un bilancio di un anno di lavoro e lo sguardo proiettato agli appuntamenti futuri. 'Progetto Fvg per una Regione Speciale' da appuntamento a tutti i sostenitori e i simpatizzanti sabato 22 dicembre alle ore 16 a Villa Manin di Passariano per il brindisi di Natale, consueto appuntamento di ogni partito, che per il movimento gialloblu serve anche per fare il punto sull’imminente congresso regionale e sulle prossime scadenze elettorali. Il movimento fondato dall’imprenditore Sergio Bini, ora assessore regionale alle Attività Produttive e al Turismo della giunta guidata da Massimiliano Fedriga, ha infatti ottenuto in poco più di un anno dalla sua nascita il 6,3% alle elezioni regionali di quest’anno, portando a casa un bottino di 27 mila voti, risultando la vera novità e imponendosi come la terza forza politica della coalizione. Progetto Fvg è infatti riuscita a eleggere tre consiglieri regionali, Mauro Di Bert, Sergio Bini - che poi ha dovuto lasciare il posto in consiglio facendo subentrare Edy Morandini - e Christian Vaccher.

RADICARSI IN OGNI COMUNE - Dopo l’exploit elettorale Progetto Fvg vuole ora capitalizzare il risultato ottenuto e punta alla trasformazione da lista civica a un movimento politico radicato in ogni comune, con l’obiettivo di aggregare e di federare tutte le forze civiche del Friuli Venezia Giulia, all’insegna di un mix tra esperienza e rinnovamento. Allo stesso tempo uno degli obiettivi sarà quello di far conoscere meglio il simbolo gialloblu lanciato solo un anno prima delle elezioni di inizio 2018, facendo conoscere programmi e la squadra fatta ora sia di eletti ma anche di migliaia di simpatizzanti e di tutti quelli che vogliono essere protagonisti di un cambiamento 'più forte, vivo e grande' come recita lo slogan del movimento. E proprio per far fronte alle tante richieste di adesione è stato anche prorogato il tesseramento a Progetto Fvg, che si sarebbe dovuto concludere a inizio dicembre, e che è stato prorogato fino a gennaio. Il prossimo anno sarà anche convocato il congresso regionale, che servirà a dare una struttura definitiva al movimento. Già Sergio Bini, all’indomani del voto che ha visto trionfare il governatore Fedriga aveva parlato «di un primo passo, di un risultato enorme a cui abbiamo sempre creduto» ma ora l’obiettivo sarà quello di «consolidare questa civica in una forza politica affinché sia ancor più presente e organizzata capillarmente in tutta la regione».