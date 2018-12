Autorimessa va a fuoco, intervengono i pompieri

GEMONA DEL FRIULI – I Vigili del Fuoco del distaccamento di Tolmezzo sono intervenuti, nella mattinata di venerdì 21 dicembre, per un incendio che ha interessato il box di un'autorimessa a Ospedaletto di Gemona, in via Nazionale 40/3.

All'interno del locale era depositato materiale vario: legna da ardere, biciclette, 2 motoseghe e un rasaerba. Il fuoco, le cui cause sono in corso di accertamento, ha danneggiato il solaio di separazione con la terrazza dell'alloggio sovrastante.

La terrazza è stata dichiarata in parte inagibile, in quanto dovranno essere eseguiti lavori di consolidamento e ripristino strutturale prima di poter essere riutilizzata.