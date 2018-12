Sereni Orizzonti è alla ricerca di personale: oltre 350 le posizioni aperte in tutta Italia

UDINE - Con 75 residenze dedicate alla terza età e oltre una decina riservate a minori, Sereni Orizzonti riveste un ruolo da protagonista nel panorama italiano di settore. «Ospitiamo oltre 5000 anziani, occupiamo 2900 persone e, ormai da 5 anni, cresciamo del 30% annuo. Chiudiamo il 2018 con un fatturato di gruppo di 160 milioni» dichiara Massimo Blasoni, azionista di maggioranza del gruppo che costruisce e gestisce residenze sanitarie per anziani.

L’Azienda friulana continua con forza la sua espansione su tutto il territorio nazionale. E’ di due mesi fa l’inaugurazione della Rsa costruita a Rodano in provincia di Milano a cui è seguita la settimana scorsa l’inaugurazione dell’’ottava struttura sul territorio lombardo, nel bellissimo quartiere milanese di Lambrate. A ottobre ha aperto i battenti la residenza di San Mauro Torinese e per i primi di gennaio è previsto l’avvio dell’attività a Fiesco, nel cremasco, e a Genova a cui seguirà quella di due nuove realizzazioni in ultimazione in Veneto a Marcon e Cinto Caomaggiore.

Gli 800 nuovi posti letto richiedono da subito oltre 350 assunzioni. Infermieri, fisioterapisti, operatori sociosanitari, personale ausiliario. I curricula possono essere inviati al sito www.sereniorizzonti.it, alla voce corporate - lavora con noi.