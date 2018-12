Per i 20 anni della strage impunita ci sarà anche il capo della Polizia Gabrielli

UDINE - Domenica 23 dicembre 2018, nel ventesimo anniversario della strage in cui durante il servizio persero la vita i poliziotti Adriano Ruttar, Giuseppe Guido Zanier e Paolo Cragnolino, a causa dell’esplosione di un ordigno appeso alla serranda di un negozio, avranno luogo vari momenti di commemorazione.

IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI - Alla deposizione dei fiori, prevista per le 8.30 sul luogo della strage, seguirà alle 9 nella chiesa Beata Vergine del Carmine, in via Aquileia, la messa celebrata dall’Arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato.

La giornata dedicata al ricordo dei tre Caduti, conoscerà il suo apice alle 11, quando, alla presenza del capo della Polizia, direttore generale della Pubblica sicurezza, prefetto Franco Gabrielli, ci sarà l’intitolazione dell’area verde di via Crispi e l’inaugurazione di un monumento, realizzato dall’artista friulano Roberto Milan, che rappresenta nelle intenzioni dell’autore la violenza che recide le tre vite, unite dallo stesso destino, ma, nello stesso tempo simboleggia, con dei diversi colori, il sacrificio e la speranza in un futuro di pace.

UN RICORDO CHE DURA DA 20 ANNI - Alla cerimonia, saranno presenti il sindaco ed il prefetto di Udine, oltre alle autorità civili, militari e religiose che puntualmente da vent’anni si stringono attorno ai familiari delle vittime. Una strage che resta, purtroppo, ancora impunita.