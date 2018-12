Udine, 5.50: il ricordo dei tre poliziotti uccisi da una bomba

UDINE - L'antivigilia di Natale, per la città di Udine, è una giornata particolare. Dedicata al ricordo dei tre agenti delle volanti della Questura, Guido Zanier, Paolo Cragnolino e Adriano Ruttar, uccisi dallo scoppio di una bomba alle 5.50 del 23 dicembre 1998. Una strage che resta ancora senza colpevoli.

Come al solito, alle 5.50 c'è stato un ricordo delle tre vittime morte mentre svolgevano il loro dovere, travolti dallo scoppio di una bomba appesa alla saracinesca del Centro autoradio in viale Ungheria. Colleghi, amici, istituzioni si sono ritrovati sul luogo della strage, dando il via alle celebrazioni che porteranno in città il capo della Polizia Gabrielli per l'intitolazione di un'area verde ai tre poliziotti e lo scoprimento di una stele.