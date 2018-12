Al Carnera arriva Piacenza: la Gsa deve tornare a vincere

UDINE - Dopo una settimana passata a sbollire qualche arrabbiatura e riflettere sugli errori commessi nella partita persa a Forlì, la Gsa Udine è pronta a tornare a giocare tra le mura amiche dove domenica, alle ore 18, affronterà la Bakery Piacenza. La formazione emiliana, allenata da tre settimane da coach Di Carlo, subentrato in corsa a Coppeta, arriva da due sconfitte consecutive, con Imola e Ravenna, ma in precedenza era riuscita a battere la capolista Fortitudo Bologna fino ad allora imbattuta. Costruita sull'asse playmaker-pivot, formato da due giocatori di alto livello e grande esperienza come Green e Crosariol, gli emiliani, tra le cui fila milita anche l'ex bianconero Castelli, arrivano a Udine con l'intenzione di mettere due punti in cascina per avvicinarsi alla zona play-off. Anche Udine, che in casa ha perso solo con Montegranaro, è in cerca di riscatto e di una vittoria che possa rilanciarla verso le zone alte della classifica. Ne è consapevole coach Cavina, chiamato a registrare gli ingranaggi della squadra bianconera per assicurare un finale di girone di andata di alto livello.

Cavina, come è stata la vostra settimana dopo la sconfitta subita in rimonta a Forlì?

«E' stata una settimana regolare, le vittorie e le sconfitte non cambiano il nostro lavoro. A Forlì abbiamo fatto 27' molto buoni, esibendo anche una buona pallacanestro, poi abbiamo commesso qualche disattenzione difensiva che, unita a qualche loro canestro difficile, ha permesso ai nostri avversari di tornare in partita molto velocemente. Nel finale punto a punto hanno avuto più lucidità e freddezza di noi. Era una partita che si poteva vincere, ma bisogna voltare pagina e pensare alla prossima. Abbiamo parlato molto tra di noi con l'obiettivo di commettere meno errori».

A Forlì, ma anche in diversi altri match, il terzo quarto è stato fatale per la Gsa. E' una questione di personalità, di testa?

«In casa nel terzo quarto abbiamo realizzato spesso dei break positivi, mentre in tavola sta accadendo talvolta il contrario. Non credo che sia un periodo della partita il nostro problema, anche se è vero che questo è avvenuto nelle ultime trasferte e, come allenatore, devo cercare una soluzione sia in termini tecnico-tattici sia di atteggiamento mentale, di chimica, di squadra».

Con Forlì il playmaker Giacchetti ha disputato una partita super; Piacenza ha, nel medesimo ruolo, uno come Green cui prestare massima attenzione, vero?

«Giacchetti con Forlì ha giocato spesso come guardia e mi ha sorpreso perché normalmente non è un realizzatore, mentre con noi si è caricato la squadra sulle spalle ed è stato un fattore importante. Green è molto diverso da lui, è più realizzatore di Giacchetti, ma è anche uno che crea molto per gli altri, dovremo essere bravi a limitarlo».