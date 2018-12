Il Tavagnacco chiude il 2018 con una vittoria

FIRENZE - Il 2018 del Tavagnacco si chiude con una vittoria in trasferta. Il carattere delle friulane ha consentito di sbancare il campo della Florentia per 3 a 2, grazie alle reti di Erzen, Kollanen e Frizza. Una vittoria che ci voleva, dopo due sconfitte consecutive, che fa salire la squadra friulana a quota 14 punti in classifica. Il Campionato riprenderà il 5 gennaio 2019 con la trasferta di Bergamo contro l’Orobica.

PRMI TEMPO EQUILIBRATO - Un primo tempo equilibrato quello tra Tavagnacco e Florentia, con occasioni da ambo le parti, prima con Orlandi, poi con Zuliani. Dopo un tentativo di Vicchiarello, ecco il vantaggio del Tavagnacco, al 25’: cross di Mella che trova la testa di Erzen. La slovena non sbaglia e mette a segno la sua terza rete di questo Campionato. Le padrone di casa reagiscono e si propongono in avanti con Hjohlman. Al 39’ la Florentia pareggia: è Rinaldi che si avventa su una respinta corta di Bonassi e insacca.

UNO DUE DEL TAVAGANCCO - Nella ripresa uno due del Tavagnacco tra il 2’ il 4’, con la finlandese Kollanen e Frizza che superano per due volte Baldi. Il primo gol arriva grazie a un potente tiro di destro, il secondo con un colpo di testa su cross da calcio d’angolo. Il Tavagnacco cerca di difendere il risultato, mentre la Florentia attacca. Vicchiarello colpisce la traversa su punizione, e lo stesso capita poco dopo a Ceci. Nel frattempo le friulane restano in 10 per l’espulsione di Camporese. Erzen ha ancora la forza di rendersi pericolosa al 30’, con la difesa toscana che salva sulla linea. Sul capovolgimento di fronte Florentia in gol con Vicchiarello che batte Bonassi. C’è tempo ancora per un legno colpito dalle padrone di casa prima del fischio finale.

FLORENTIA – TAVAGNACCO 2-3

FLORENTIA: Baldi, Filangeri, Tona, Dongus, Rodella (Ceci), Vicchiarello, Orlandi (Gnisci), Roche (Ferrandi), Nocchi, Hjohlman, S. Rinaldi. All. Carobbi

TAVAGNACCO: Bonassi, Frizza, Mella (Virgili), Mascarello, Kollanen, Ferin (Winter), Ceccotti, Erzen, Zuliani, Errico, Camporese. All.Rossi

MARCATORI: 25’ pt Erzen, 39’pt Rinaldi, 2’ st Kollanen, 4’ st Frizza, 30′ st Vicchiarello

ARBITRO: Nana Tchati di Aprilia

NOTE: ammonite Camporese, Rodella, Kollanen. Espulsa Camporese