UDINE - L'Osmer Fvg, per vigilia di Natale, prevede, al mattino sarà probabile nuvolosità variabile, con nubi basse e foschia su pianura e costa, possibile nevischio a tratti in quota sui monti, specie in alta Carnia al confine con l'Austria.

In giornata miglioramento con cielo sereno o poco nuvoloso e soffierà vento sostenuto da nord in quota, Borino in serata sulla costa e zone orientali.