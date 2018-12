Rubano profumi e prodotti cosmetici, nei guai due romeni

TARVISIO – I carabinieri dell’Aliquota Operativa di Tarvisio hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso due cittadini romeni di 30 e 27 anni. I due sono stati trovati in possesso di prodotti cosmetici sottratti poco prima all’interno di un negozio della zona.

Il controllo è scattato verso l’orario di chiusura del punto vendita, quando i carabinieri hanno notato una Volkswagen Passat con targa svedese posteggiata fuori dal negozio. Da una perquisizione, i militari dell’Arma hanno scoperto addosso ai due profumi e prodotti per la cosmesi del valore di 50 euro. La refurtiva è stata restituita al punto vendita.