A4, Fedriga: «Nel 2019 ultima estate con disagi per la terza corsia»

UDINE - «Auspico che il traguardo della fine dei lavori per la terza corsia dell'autostrada Venezia-Trieste venga tagliato quanto prima, nell'interesse non solo dei cittadini del Friuli Venezia Giulia ma a beneficio di tutte le persone, turisti e lavoratori, cui è destinata questa fondamentale infrastruttura». Lo ha dichiarato Massimiliano Fedriga, nella duplice veste di governatore e commissario straordinario per la terza corsia della A4.

«L'obiettivo - ha sottolineato Fedriga - è di procedere speditamente, facendo sì che l'estate 2019 sia l'ultima ad arrecare disagi agli utenti».