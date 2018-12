UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di Natale, prevede tempo stabile, ma con cielo probabilmente variabile, per la probabile presenza di nuvolosità alle quote medio alte al mattino, poco nuvoloso al pomeriggio.

L'atmosfera rimarrà invece abbastanza secca nei bassi strati. Grande assente di questo Natale sarà la neve.