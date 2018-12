UDINE - Non c'è pace per piazzetta del Pozzo, finita agli onori delle cronache, nelle ultime settimane, per la vicenda delle panchine rimosse per evitare i bivacchi dei richiedenti asilo. Una richiesta di Federesercenti avvallata dal Comune di Udine per lasciare libera l'area verde dov'è stato posizionato un Presepe. Dopo una serie di polemiche e manifestazioni, ora si segnala anche un'azione di alcuni vandali che hanno imbrattato la raffigurazione della Natività.

Colorate le teste di Giuseppe, Maria e Gesù

Le teste di Maria, Giuseppe e di Gesù sono state colorate di marrone, quasi a voler legare i loro volti a un Paese straniero. Sui loro corpi sono anche apparse scritte offensive, subito cancellate da una residente alle prime luci di martedì 25 dicembre. Il fatto è stato segnalato alla Questura di Udine, con gli agenti che stanno indagando per rintracciare gli autori del gesto.

Le frasi poi cancellate

Ecco alcune delle frasi cancellate dalle sagome del Presepe: «La vostra fede, un razzismo dalla lunga storia», «Il vostro Giuseppe, un uomo a cui negate la dignità togliendo le panchine», «Il vostro Gesù, un bimbo nato a bordo delle navi che non accogliete».

Grave atto vandalico

E' certamente un'azione contro la decisione dell'amministrazione comunale di togliere le panchine, in solidarietà con la presenza dei richiedenti asilo in città. Resta comunque un grave atto vandalico che fa ancora meno piacere vedere il giorno di Natale.

Vandali in azione in piazzetta del Pozzo: imbrattato il Presepe (© Fb)

