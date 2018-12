Natale, Shaurli: «Riscoprire il senso della comunità»

UDINE - «Natale è un momento che sentiamo speciale, per noi e per le nostre famiglie, e in cui dovremmo sentirci parte di una comunità». E' la riflessione che il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli diffonde attraverso un messaggio pubblicato sui canali social del partito alla Vigilia di Natale.

Spirito di fratellanza e solidarietà

Il segretario dem auspica che «queste festività non ci facciano pensare solo ai consumi e al divertimento ma a quell'autentico spirito di fratellanza e solidarietà che è legato al Natale, per chi crede ma anche per chi non crede».

L'augurio di Shaurli

E rivolgendo «un pensiero anche a tutte le persone che in questo momento non possono gioire», formula «l'augurio a tutti noi che il nostro impegno sia sempre per un mondo migliore, al di là di qualsiasi posizione ma con dentro il senso della comunità, che un periodo come quello natalizio deve farci riscoprire».