Taglio del nastro per il Centro Unico Trattamento Disturbi Comportamento Alimentare

UDINE - I disturbi del comportamento alimentare costituiscono un problema sempre più delicato e difficile da affrontare che turba in modo rilevante la quotidianità di molte famiglie. Per avviare una risposta adeguata l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine ha costituito uno specifico Centro, che si propone di unificare progressivamente le linee di azione per diagnosticare e trattare adeguatamente questi disturbi.

Il Centro Unico per il Trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare (acronimo Cudica), attivo da alcuni mesi al piano terra del padiglione 6 dell’Ospedale, si occupa delle diverse forme di questo problema: anoressia, bulimia e altre patologie. Tali disturbi riguardano il modo con cui le persone si rapportano con l’alimentazione, con importanti ripercussioni sulla salute fisica e psichica. Il percorso di valutazione e di cura è di tipo multidisciplinare, finalizzato sia alla gestione delle problematiche internistiche che delle dinamiche psicologiche che le caratterizzano. La terapia dei Dca è pertanto un percorso psicologico/psichiatrico e medico/nutrizionale (in collaborazione con la Soc di Endocrinologia) graduale e individualizzato.

I livelli di trattamento sono di tipo ambulatoriale, con possibilità di permanenza al Centro Diurno (con finalità riabilitative), di ricovero in Day-Hospital o in regime ordinario presso la Clinica di Medicina Interna. Le prestazioni erogate sono di visita psichiatrica, psicologica, la psicoterapia individuale e di gruppo, la visita dietologica, le valutazioni dietistiche e la riabilitazione nutrizionale individualizzata