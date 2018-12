Sosta selvaggia anche a Natale: i turisti si adeguano

UDINE - Non è la prima volta che questa Jaguar viene avvistata tra via Rialto e via Lionello. E anche il giorno di Natale, puntualmente, è spuntata davanti al municipio, 'forte' del permesso da disabili esibito sul parabrezza (che di certo non autorizza a lasciare l'auto in una zona pedonale). Senza contare che a pochi metri ci sono i parcheggi dedicati proprio ai disabili.

Anche i turisti che hanno scelto Udine per il giorno di Natale e che sono arrivati in città per ammirare palazzo D'Aronco si sono dovuti adattare a quella ingombrante presenza (come si vede dalla foto). Come ci ha segnalato un lettore, se tutti facessero così, via Lionello diventerebbe in breve tempo un parcheggio. Anche perchè la Jaguar non viene lasciata in quel luogo per esigenze particolari del conducente, ma solo per una comodità legata alla vicinanza con un bar.