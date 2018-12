Musicoterapia: donato un pianoforte al reparto di Oncologia

UDINE - Donazione particolare per l’Oncologia dell’ Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine. Si tratta di un pianoforte che un privato cittadino (Francesco il suo nome) ha donato a beneficio dell’Ospedale friulano e che verrà collocato nell’area degenze del Dipartimento di Oncologia.

La cerimonia di consegna dello strumento - donato in memoria di Chiara Rossi, brillante e giovane arpista venuta a mancare il mese di giugno del 2017 e Patrizia Bertoli, insegnante mancata a luglio di quest’anno - è avvenuta alla presenza dei familiari delle due persone, del dottor Gianpiero Fasola, direttore del Dipartimento di Oncologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, del professor Silvio Brusaferro direttore del Dipartimento di Area Medica dell’Università degli studi di Udine, di una rappresentanza del personale medico e infermieristico e di alcuni studenti del Conservatorio musicale 'Jacopo Tomadini' di Udine.

La Consulta degli studenti del Conservatorio ha provveduto alla consegna di fondi già reperiti con l’organizzazione di un recente concerto il cui ricavato ha consentito di coprire le spese per il ripristino dello strumento per il quale il Rotary Club Udine Patriarcato ha invece assicurato un contributo per le spese di accordatura e di manutenzione.

I giovani musicisti, che garantiranno il supporto all’assistenza per lo strumento, si sono impegnati anche nell’organizzazione di un calendario di pomeriggi musicali da dedicare alle persone degenti.

La musicoterapia applicata all’oncologia è indicata per ottenere buoni risultati nel miglioramento della sfera sociale, psicologica e spirituale dei pazienti e può essere utilizzata per elevare o ripristinare le funzioni fisiche, emotive, cognitive e sociali del paziente oncologico.