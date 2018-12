Furto in un'abitazione: il bottino sfiora i 5 mila euro

SAN GIORGIO DI NOGARO – Furto in una casa di San Giorgio di Nogaro, in via Trieste. I ladri hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per introdursi nell’abitazione e per mettere le mani su gioielli e preziosi custoditi nella cassaforte, per un valore di circa 5 mila euro. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

Grande l’amarezza dei proprietari, che sono giù stati visitati dai ladri in altre tre occasioni. I malviventi, per entrare in casa, hanno utilizzato una scala e alcuni utensili utili allo scasso che si trovavano in una rimessa accanto alla casa. Ingenti i danni anche a porte e infissi.

Del furto si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Palmanova, al lavoro per raccogliere elementi utili all’individuazione dei ladri.