Borgo Stazione, arrestato uno spacciatore colombiano di 26 anni

UDINE – Uno spacciatore colombiano di 26 anni è stato arrestato il giorno di Natale dagli agenti della Squadra Volanti di Udine in Borgo Stazione.

In casa dell'uomo trovata cocaina

Dopo una segnalazione, la Polizia ha effettuato una perquisizione nella casa dove l’uomo vive insieme alla madre, scoprendo 6,5 grammi di cocaina e 5 grammi di marjiuana già suddivisa in dosi e quindi pronta per essere spacciata. La droga era occultata in alcuni cassetti della casa.

C'erano anche i proventi dello spaccio

Sotto uno dei mobili della cucina, invece, sono stati trovati 1.330 euro riconducibili all'attività di spaccio (e non giustificabili con le condizioni economiche della famiglia). E’ spuntato anche un bilancino di precisione per il confezionamento delle dosi di droga. Il 26enne è stato arrestato e portato in carcere a Udine, a disposizione dell'autorità giudiziaria.