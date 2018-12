Accusa un malore sul Lussari: lo salva la Polizia con il defibrillatore

TARVISIO - E' stato salvato dal Servizio di sicurezza e soccorso in montagna della polizia di Stato. E' accaduto il giorno di Santo Stefano a un 56enne austriaco. L'uomo, verso le 12.30, si trovava, insieme alla famiglia, sul borgo Lussari quando ha accusato un malore. Lanciato l'allarme, gli agenti sono arrivati in breve tempo, utilizzando il defibrillatore semi-automatico in dotazione alla pattuglia. Un'operazione determinante in attesa dell'arrivo del personale del 118.

L'uomo è stato portato a Udine in elicottero

L'uomo è stato quindi preso in carico dai sanitari e trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Udine con l'elicottero del 118. Un intervento che ha dimostrato, ancora una volta, l'importanza, per il comprensorio sciistico del Tarvisiano, di poter disporre dei poliziotti sciatori, pronti a intervenire sia in caso di incidenti sulle piste che di emergenze di tipo sanitario.