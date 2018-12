Meno furti e meno rapine in Friuli: il bilancio dei carabinieri

UDINE – Più controlli del territorio e reati in calo. E’ la fotografia dell’attività svolta nel 2018 da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Udine fatta dal colonnello Alfredo Vacca.

«Udine è una provincia dove si può ancora vivere bene»

Nell’anno in corso i controlli effettuati dai militari dell’Arma sono stati 74.744, con un incremento di oltre 9.000 rispetto al 2017 (+ 13%). In tale ambito sono stati verificati 84.833 soggetti (+11% rispetto al 2017), 68.056 veicoli (+13%) e 47.721 documenti (+18%). I servizi di pattuglia e di perlustrazione del territorio sono stati 33.000. «La situazione della delittuosità nella nostra provincia – spiega Vacca – non è così preoccupante rispetto a quanto si potrebbe pensare stando alla percezione dei cittadini. Tutti gli indicatori in nostro possesso sono in decremento, con la situazione che è migliorata rispetto allo scorso anno. Il quadro che emerge – aggiunge – è quello di una provincia dove ancora si può vivere bene, con una qualità della vita accettabile».

Furti in calo del 9%

I reati commessi in tutta la provincia sono stati 10.584, e in particolare c’è stato 1 omicidio (quello di Rosetta Quaiattini, per la cui risoluzione si sta ancora lavorando), 2 tentati omicidi, 16 omicidi colposi di cui 10 derivati da incidenti stradali, 220 lesioni dolose, 63 percosse, 248 minacce, 19 violenze sessuali, 3 atti sessuali con minorenni, 1 corruzione di minorenne. I furti sono stati 5.668, 9% in meno rispetto al 2017, per 407 dei quali sono stati individuati gli autori. I colpi nelle abitazioni sono stati 1.357, 817 quelli nelle auto in sosta. Le ricettazioni sono state 63, 46 le rapine (12% in meno rispetto al 2017), di cui 21 scopette. 28 le estorsioni di cui 11 scoperte, 3 i sequestri di persona di cui 3 scoperti, 1.372 le truffe e le frodi informatiche di cui 238 scoperte, 1.013 i danneggiamenti di cui 55 scoperti.

347 le persone arrestate

Per quanto riguarda la droga, i reati accertati sono stati 127, con 82 arresti per spaccio e 13 per produzione e traffico di sostanze stupefacenti. «La richiesta è ancora alta e purtroppo gli assuntori sono sempre più giovani», ha chiarito Vacca. I casi di sfruttamento della prostituzione sono stati 7, quelli legati alla pornografia minorile 7. I delitti informatici denunciati sono stati 29, 12 dei quali risulti. Le persone arrestate nel corso del 2018 sono state 347, quelle deferite a piede libero 2.951.

I consigli

Il colonnello Vacca ha promesso che nel 2019 crescerà ancora la presenza dei carabinieri sulle strade, per dare ancora maggior senso di sicurezza alle persone. Ai cittadini chiede massima collaborazione, invitandoli a segnalare persone o episodi sospetti, e a fare attenzione a non favorire i furti (utilizzando in maniera scorretta i social network o lasciando oggetti nelle auto in sosta).