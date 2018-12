Gli sgabelli dell'azienda friulana Blifase scelti per MasterChef All Stars Italia

CORNO DI ROSAZZO - Debutta in tv l’inconfondibile design delle creazioni Blifase. L’azienda friulana, originaria di Corno di Rosazzo e specializzata dal 1963 nella produzione e nella vendita di sedute in legno, principalmente destinate al mercato contract, è stata infatti selezionata per contribuire all’allestimento scenico delle puntate di MasterChef All Stars Italia, edizione speciale del cooking show più amato della televisione.

La prima puntata del programma, prodotto da Endemol Shine Italy, è andata in onda giovedì 20 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 311 o 11, e ha visto 16 fra i più talentuosi ex concorrenti delle passate edizioni di MasterChef sfidarsi ai fornelli al cospetto dei giudici Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, per conquistare il titolo di primo MasterChef All Stars italiano.

All’interno di ognuna delle 4 prime serate, Blifase sarà presente con 12 sgabelli della collezione Canto, proposti in versione custom-made per inserirsi alla perfezione all’interno della scenografia. L’azienda condotta da Franco Buttazzoni ha infatti personalizzato tutte le sedute, che presentano una struttura in legno di faggio tinto con anilina nera, sedile e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto color nero e un poggiapiedi dall’elegante finitura ottonata. Un insieme raffinato e studiato nei minimi dettagli che pone in risalto la grande abilità di Blifase nel rispondere alle diverse necessità di mercato, offrendo soluzioni flessibili e altamente personalizzabili, con un occhio sempre attento alla sicurezza e alla qualità dei propri prodotti.