Compra uno smartphone on line ma è una truffa: intervengono i carabinieri

FAGAGNA – Ennesima truffa on line ai danni di un acquirente friulano. Questa volta a finire nei guai sono stati un 44enne residente nella provincia laziale e un 39enne della provincia campana.

Pagati 170 euro senza ricevere la merce

I due, titolari di un negozio on line di vendita di apparecchi informatici, hanno omesso di spedire all’acquirente uno smartphone dopo essersi fatti accreditare la somma di 171,87 euro.

Intervento dei carabinieri

La persona truffata ha quindi presentato denuncia e i carabinieri della stazione di Fagagna, dopo una breve indagine, hanno deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di truffa in concorso il 44enne e il 39enne.