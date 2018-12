Finisce contro due auto in sosta: nel sangue un tasso di alcol 4 volte superiore al consentito

TAVAGNACCO - Anche nella notte di Natale gli operatori della Polizia Stradale sono stati impegnati per i rilievi di un incidente stradale che fortunatamente non ha provocato feriti, anche se ha visto coinvolte tre autovetture.

Il fatto è avvenuto alle ore 23.30 del 24 dicembre, lungo via dei Patrioti nella frazione di Colugna, comune di Tavagnacco. Gli abitanti del posto, spaventati dal fragore causato dal sinistro, hanno allarmato le forze dell’ordine che sono intervenute sul posto con una pattuglia della Polizia stradale di Udine. Giunti sul luogo dell’incidente, avvenuto in una via rettilinea e ben illuminata, hanno trovato una Volkswagen di piccola cilindrata che era andata a urtare due vetture in sosta lungo la carreggiata. Il veicolo è risultato condotto da un cittadino udinese di 65 anni, il quale è stato subito sottoposto alla prova dell’etilometro. Le due prove, effettuate a cavallo della mezzanotte, hanno rivelato un tasso alcolemico di 2.07 g/l, quattro volte superiore al limite consentito dalla legge.

Come previsto dalla normativa, il conducente è stato indagato per guida in stato di ebbrezza e il veicolo è stato sequestrato ed avviato alla procedura della confisca.