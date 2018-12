Violenza sessuale nei confronti di una minorenne: arrestato 26enne straniero

CODROIPO - I carabinieri della stazione di Codroipo hanno arrestato un 26enne straniero residente a Udine. L’accusa nei suoi confronti è di violenza sessuale nei confronti di una minorenne che è riuscita a inviare una richiesta di aiuto, consentendo l’intervento delle autorità. La ragazzina ha 14 anni e si trovava, per cause ancora da chiarire, insieme all'uomo, tunisino, in casa di amici comuni.

La pattuglia, intervenuta prontamente nell’abitazione della vittima, ha sorpreso l’aggressore che ha tentato di resistere, ingaggiando una colluttazione con i militari dell’Arma. Dopo essere stato immobilizzato (era senza vestiti) è stato arrestato e portato nel carcere di Udine, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. La ragazzina è stata trovata, molto spaventata, in un angolo della casa.

Le accuse nei suoi confronti sono sequestro di persona, violenza sessuale e violenza a pubblico ufficiale.