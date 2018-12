Troppo alcol, in possesso di droga e con un coltello: 7 persone denunciate dai carabinieri

UDINE – Deferimento per guida in stato di ebbrezza alcolica, porto illegale di coltello, violazione del divieto di ritorno nel comune, detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Sono i risultati dell’attività compiuta nelle ultime ore dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Udine, unitamente a personale delle stazioni di Codroipo e Remanzacco.

A seguito di un servizio straordinario di controllo del territorio, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà, per l’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, cinque persone, sorprese alla guida delle rispettive autovetture e sottoposte al test alcolimetrico; un 23enne cittadino pakistano sorpreso in violazione del foglio di via obbligatorio per il comune di Udine e trovato in possesso di 7,2 grammi di hashish e un 52enne del posto trovato in possesso di un coltello illegalmente detenuto e sequestrato.