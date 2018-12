Incendio in un'abitazione di Nimis: 5 persone evacuate

NIMIS - Cinque donne sono state evacuate, nel pomeriggio di venerdì 28 dicembre, da un'abitazione di Nimis a causa di un incendio. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per avere la meglio sulle fiamme. Il fabbricato, di due piani fuori terra, è stato dichiarato inagibile.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Il rogo si sarebbe sviluppato dal primo piano, probabilmente a causa del calore sprigionato da una stufa. Le fiamme in breve tempo hanno raggiunto la copertura dell'abitazione, causandone il crollo. Danneggiata in maniera grave anche la facciata.