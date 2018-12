Manovra, pensionati in piazza contro il blocco della rivalutazione

UDINE - «Il Pd era accanto ai sindacati dei pensionati, per dimostrare fisicamente la vicinanza a un popolo silenzioso colpito dal Governo. A Udine abbiamo portato ai pensionati la solidarietà del partito e soprattutto l'impegno e la disponibilità ad ascoltare le esigenze di centinaia di migliaia di persone che solo in Friuli Venezia Giulia devono pagare per mantenere le promesse di Di Maio e Salvini». Lo ha detto a Udine il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli che, assieme al vicesegretario Paolo Coppola, ha partecipato alla manifestazione promossa dai sindacati dei pensionati davanti alla Prefettura per protestare contro il blocco della rivalutazione delle pensioni.

«Persone che hanno lavorato tutta la vita versando contributi – ha continuato Shaurli - vedove che vivono con una modesta pensione di reversibilità, in generale gente che oggi percepisce poco più di un migliaio di euro al mese: questi sono i nuovi ricchi da spremere per mantenere l'incompetenza Di Maio e Salvini, quelli che Conte definisce 'avari'. Vorremmo sentire per una volta Fedriga uscire dal coro filogovernativo per prendere la parola in difesa dei nostri pensionati e – ha concluso - riconoscere il dilettantismo di un governo che tassa volontariato e fasce deboli».