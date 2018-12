Capodanno a Udine: ecco 'Wonder Company' con musica, animazione e gadget

UDINE - Contatto Show Events, grazie al sostegno economico del Comune di Udine, presenta per la prima volta il 31 dicembre a Udine l’imperdibile appuntamento con 'Wonder Company', l’evento di Capodanno in collaborazione con Radio Company. Una straordinaria serata da trascorrere sotto le stelle tra animazione, musica, gadget e tanto divertimento.

La festa inizierà alle 22

Piazza Primo Maggio a partire dalle 22 ospiterà un ricco programma di intrattenimento e animazione gratuito, anche in diretta su Udinews Tv, media partner dell’evento. Sul palco, direttamente da Radio Company, il dj Max Morgani e gli speaker Victor e Michela Jay, sapranno coinvolgere il pubblico con simpatia e frizzante ironia, proponendo tutti i più grandi successi musicali trasmessi da Radio Company nel corso del 2018, in attesa del count-down di fine anno.

La live band Microdisco proporrà dal vivo un repertorio incentrato sulle 'Top Songs' più richieste, coinvolgendo un pubblico di tutte le età. Pochi minuti prima della mezzanotte non mancheranno i tradizionali saluti delle autorità. Dal palco di Giardin Grande sarà quindi scandito, insieme con tutto il pubblico, il conto alla rovescia fino al tradizionale brindisi di mezzanotte.

A mezzanotte spettacolo piromusicale di giochi d'artificio

Ad augurare buon 2019 a tutti i presenti saranno il sindaco du Udine, Pietro Fontanini, e l’assessore alle Attività produttive, Turismo e Grandi Eventi, Maurizio Franz.

A partire dalla mezzanotte, uno straordinario ed emozionante spettacolo piromusicale di giochi d'artificio, rigorosamente senza botto, illuminerà Udine dando il benvenuto al nuovo anno sulle note e al ritmo dei successi di Donna Summer, Amii Steewart e Queen, solo per citare alcuni. Lo spettacolo a ritmo di musica, curato dallo Stabilimento Friulveneto, sarà visibile dalla piazza e per la prima volta anche gli amici a quattro zampe potranno partecipare alla festa in totale tranquillità. La musica e l’animazione continueranno ininterrottamente per il gran finale fino alle 2 del mattino tra musica live e dj set. L’evento è ad ingresso libero e gratuito.

Parcheggio sotterraneo aperto e gratuito

Per agevolare la partecipazione del pubblico, l’amministrazione comunale ha previsto l'apertura prolungata in entrata fino alla mezzanotte del parcheggio in struttura di piazza Primo Maggio, che sarà gratuito dalle 20 alle 24 (si ricorda che l’orario di apertura riguarda il solo ingresso dal momento che l’uscita dal parcheggio è sempre consentita).