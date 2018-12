Pacchetti di Natale: raccolti 4.130 euro per Hattiva Lab

UDINE - Oltre 4 mila euro è la cifra raccolta dai volontari della cooperativa sociale Hattiva Lab all’iniziativa benefica 'Molto più di un pacchetto regalo', dedicata a studenti con bisogni educativi speciali. In 19 giornate, per un totale di 188 ore, durante le festività si sono alternati alla libreria Feltrinelli di Udine 75 volontari nell'impacchettare (con offerta libera) i regali acquistati dai clienti. Un aiuto prezioso, sia da parte dei volontari che di tanti generosi cittadini, che anche in questa edizione hanno dimostrato solidarietà verso la onlus udinese.

Il ricavato contribuirà a sostenere il fondo per il sostegno allo studio 'Io Diventerò', rivolto a bambini e ragazzi con Bes. In totale, in questi anni, la somma raccolta alla Feltrinelli ha superato i 55 mila euro. «Siamo grati per l’aiuto offerto dai volontari, tra i quali tanti giovani - commenta la presidente della onlus Hattiva Lab Paola Benini –, e ai clienti della Feltrinelli che ogni volta, generosamente, dimostrano interesse per le nostre attività».