Tentata violenza, Battaglia: «Mi aspetto pena esemplare per l'aggressore»

UDINE - «Come donna, come mamma e come assessore alle pari opportunità desidero esprimere la mia più sincera vicinanza alla quattordicenne rimasta vittima di aggressione da parte di un ventiseienne tunisino la sera del 23 dicembre». Lo ha dichiarato l’assessore all'Istruzione, Pari Opportunità, Politiche per il superamento delle disabilità del Comune di Udine Elisa Asia Battaglia.

«Saranno ovviamente le indagini - ha proseguito l’assessore - ad accertare se c’è stata violenza fisica. Dalle prime ricostruzioni parrebbe che fortunatamente i carabinieri siano riusciti a intervenire in tempo per evitare il peggio. Per questa povera ragazza resta comunque il fortissimo shock e il ricordo di un’esperienza che nessuna donna dovrebbe vivere».

«Per questo mi auguro che l’aggressore sia condannato a una pena esemplare ed esprimo la mia gratitudine ai carabinieri che sono interventi e un augurio di pronta guarigione all’agente rimasto ferito nella colluttazione», ha concluso Battaglia.