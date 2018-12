Udine, c'è la partita e la sosta selvaggia impazza

UDINE - Allo stadio Friuli gioca l'Udinese e nei dintorni di piazzale Argentina impazza la sosta selvaggia. Un leit motive che ormai non si accompagna solo alle partite di cartello della squadra friulana, ma anche a gare contro avversari meno blasonati qual'era il match di sabato con il Cagliari.

A scattare la fotografia è stata Eleonora Meloni, consigliere comunale Pd di Udine, che sottolinea come le auto parcheggiate in divieto di sosta impediscano il passaggio di un camion, rimasto bloccato impedendo lo scorrimento del traffico in via Girolamo Della Casa.

Meloni sottolinea come ci sia un problema di organico per la Polizia locale: «I vigili in servizio per la partita erano 4 e non 10, come dovrebbe essere la norma. Il sindaco cosa dice in merito? Quali sono le azioni che questa giunta vuole intraprendere oltre ai proclami? Il Partito Democratico - conclude il consigliere comunale - presenterà un’interpretazione in merito al fatto».