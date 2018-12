Capodanno in Friuli Venezia Giulia: ecco cosa fare la notte di San Silvestro

UDINE – «Cosa fai a Capodanno?». Una frase che in questo periodo va per la maggiore. Ecco quindi una serie di spunti per chi ancora non sa come trascorrere la notte di San Silvestro. Le proposte sono molte e diversificate, dalle piazze ai rifugi, dai teatri agli autogrill.

Salutare il 2019 in piazza

In moltissime piazze del Friuli Venezia si festeggerà l’arrivo del 2019 dalla piazza. A Udine, ad esempio, in piazza Primo Maggio lo spettacolo inizierà alle 22 in compagnia dello staff di Radio Company. A mezzanotte gli immancabili fuochi d’artificio, che quest’anno saranno luminosi senza botto. QUI tutti i dettagli. Festa all’aperto anche a Monfalcone, in piazza della Repubblica, a partire dalle 22, in compagnia della band Exes e con il dj set di Andrea Cervesato. 31 dicembre in piazza anche a Grado (piazza Marin) con ‘Cindy and The Rock History’ in concerto e dj set, a Lignano Sabbiadoro (piazza Fontana) con lo showman Maurizio Zamboni e con un suggestivo spettacolo di fuochi d’artificio sull’arenile. A Trieste appuntamento in piazza Unità con l’animazione di Radio Company e con il tradizionale spettacolo piro-musicale dal Molo Audace. QUI tutti i dettagli. A Gorizia sarà piazza Vittoria a salutare il 2019 con la musica di dj Zippo e con un grandioso spettacolo piromusicale. A Pordenone la festa si terrà in piazza XX Settembre dove, sul palco, si alterneranno dj Marco Bellini e The Original Blues Brothers Band. A mezzanotte spazio a un video Mapping con spettacolari proiezioni 3D e giochi di luci e suoni. QUI tutti i dettagli. A Tarvisio festa in piazza Unità con lo staff di Radio Punto Zero. A Cervignano del Friuli lo show è in programma in piazza del Porto a partire dalle 22.30, a Palmanova l’appuntamento è in piazza Grande, a Tolmezzo in piazza XX Settembre, a Forni di Sopra in piazza Centrale con Radio Studio Nord.

San Silvestro in alta quota

Per gli appassionati di montagna si potrà festeggiare l’arrivo del 2019 anche in quota. A Piancavallo, ad esempio, la festa si terrà alla baita Genzianella, con una versione indoor e una outdoor. E’ possibile salutare il 2019 anche al rifugio del monte Sabotino, nel Goriziano, e sul monte Lussari a Tarvisio. A Sappada, alle 19.30, il 2018 sarà congedato con una spettacolare fiaccolata sulla pista ‘Col dei Mughi – Stadio dello Slalom’. Al termine, lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

Capodanno a teatro o in autogrill

Per qui preferisce stare al coperto, Anathema Teatro propone due spettacoli, a Osoppo e a Povoletto, con Catine e con le Caramelle Croccanti. QUI tutti i dettagli. C’è anche chi potrà divertirsi in Austria, a due passi dal confine di Tarvisio, con Letkiss Party, festa organizzata in un autogrill. QUI tutti i dettagli.

A Trieste, dopo molti anni, il 31 dicembre, si potrà festeggiare l’avvento del nuovo anno al Politeama Rossetti, prendendo parte ad un esclusivo 'Galà di Capodanno': coloro che sceglieranno di partecipare a questo evento, inizieranno la serata assistendo allo straordinario spettacolo «ALIS» e proseguiranno senza spostarsi dal Teatro, brindando al 2019 assieme a tutte le star di questa eccellente e unica compagnia internazionale.