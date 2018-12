Il 2018 di Gruppo Illiria vola verso i 52 milioni di fatturato: +2,5% sul 2017

UDINE - Il Gruppo Illiria, azienda friulana di riferimento in Italia per la distribuzione automatica, si avvia a chiudere il 2018 con tutti segni più. Il fatturato infatti, toccherà quota 52 milioni di euro con un aumento del 2,5% rispetto al 2017 che a sua volta aveva fatto compiere un balzo in avanti del 17% sul 2016.

Una realtà con 450 dipendenti

Ebitda 2018 a 7,5 milioni e 405 dipendenti di cui l’86% con contratti a tempo indeterminato: «I nostri numeri sono l’espressione dei continui investimenti dell’azienda» – spiega il vicepresidente Mario Toniutti -. Abbiamo appena presentato il bilancio sociale del triennio 2015-2017: si tratta di un documento di cui siamo particolarmente orgogliosi perché mette nero su bianco l’impegno, l’innovazione e la nostra visione aziendale proiettata allo sviluppo costante ma che, allo stesso tempo, mette al primo posto la tutela delle risorse ambientali, un valore fondante e imprescindibile per chi fa impresa oggi». Quelli di Gruppo Illiria sono investimenti in tecnologia e digitalizzazione per rendere il servizio sempre più capillare, affidabile e performante, ma anche investimenti sulle persone con 4.700 ore di formazione complessive nel triennio, pari al +150%.

Il tema della sostenibilità aziendale

Investimenti anche per le opportunità di lavoro dei più giovani attraverso la collaborazione con scuole e università (alternanza scuola-lavoro e tirocini) attraverso cui sono stati assunti tutti i tirocinanti.

Per quanto riguarda la sostenibilità aziendale, nell’ultimo triennio Illiria ha prodotto 60.000 kwt di energia elettrica rinnovabile attraverso lo smaltimento degli scarti delle bevande tramite impianti a biogas, ha attivato il sistema di recupero dei gas fluorurati tecnici, ha installato pannelli fotovoltaici nelle sedi di Udine e Roma e utilizza automezzi ecologici e macchine distributrici in classe A++. Sostenibilità anche nell’offerta al consumatore finale che richiede sempre di più prodotti, naturali, biologici e provenienti dal territorio: i distributori Illiria hanno erogato 18 milioni di prodotti a Km zero nel triennio.

Nel 2018 l'ingresso nel gruppo Elite

Non solo: Gruppo Illiria è una delle poche aziende del settore, l’unica in Fvg, ad avere una sala regia: si tratta di una vera e propria sala di controllo che dalla sede di Udine monitora e gestisce in tempo reale lo stato dei degli oltre 15.000 distributori presenti sul territorio nazionale e il lavoro del personale sul campo in modo da ottimizzare interventi, trasferte, mezzi e tempi. Ciò garantisce sempre il massimo dell’efficienza al cliente ma anche l’ottimizzazione delle trasferte e dei consumi.

Per tutti questi motivi nel 2018 Gruppo Illiria è entrata a far parte del progetto Elite, il programma internazionale del London Stock Exchange Group nato in Borsa Italiana nel 2012 con la collaborazione di Confindustria e dedicato alle aziende ambiziose con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita.

La strada del 2019 per Gruppo Illiria è già tracciata: riorganizzazione interna e ulteriore crescita con ulteriori investimenti in innovazione tecnologica per rendere i distributori sempre più interattivi e a misura di consumatore.